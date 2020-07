欧州連合(EU)のミシェル大統領は復興基金の補助金を4000億ユーロ(約48兆9000億円)に引き下げることを新たに提案した。EU当局者がブルームバーグ・ニュースに明らかにした。



復興基金の総額は7500億ユーロで、融資額が3500億ユーロに引き上げられた。同当局者によると、EU首脳は合意に近づいておらず、19日の夕食会で意見が一致する兆候はない。首脳間の協議が続いているという。

原題:

New EU Proposal Cuts Grants to EU400b; No Sign of Consensus(抜粋)