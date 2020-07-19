６月貿易収支は３カ月連続赤字､予想上回る赤字幅－輸出26.2％減

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６月貿易収支は３カ月連続赤字､予想上回る赤字幅－輸出26.2％減占部絵美
更新日時
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輸出は19カ月連続マイナス、輸入は14.4 ％減
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新型コロナ感染拡大で外需が弱く、輸出低迷が続く－ＳＭＢＣ宮前氏
輸出から輸入を差し引いた日本の６月の貿易収支は2688億円の赤字と、３カ月連続の赤字となった。赤字幅は市場予想（76億円の赤字）を上回った。新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済への影響が続く中、輸出は前年同月比26.2％減少した。財務省が20日発表した。
キーポイント
エコノミストの見方
ＳＭＢＣ日興証券の宮前耕也シニアエコノミスト（16日付リポート）：
- ５月中に緊急事態宣言が段階的に解除されたものの、新型コロナの世界的な感染拡大で外需自体が弱く、輸出の低迷が続こう
- 欧米における販売回復を反映して自動車輸出が持ち直す見込みだが、設備投資需要の低迷により機械輸出が足を引っ張ろう
- 輸入は、緊急事態宣言の解除や原油価格上昇の影響波及により、６月は５月よりも減少率が縮小しよう。宣言解除後も内需の戻りが弱い旨を示唆しよう
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(キーポイントとチャートを追加して更新しました)