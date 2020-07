6月の米住宅着工件数は前月比17%増と、2016年10月以来の大幅な伸びを記録した。全米各地でロックダウン(都市封鎖)が緩和されたことに伴い、住宅建設が増えた。

キーポイント 住宅着工件数(季節調整済み、年率換算)は119万戸 ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値に一致 前月は101万1000戸(速報値97万4000戸)に上方修正

着工件数の先行指標となる住宅着工許可件数は、同2.1%増の124万件 市場予想は129万件



住宅ローン金利の低下で、物件購入のためのローン申請が大きく増えている。30年固定住宅ローン金利は今週、3%を 割り込んだ。ただ、新型コロナウイルスの感染拡大で景気回復ペースが失速する懸念はある。高止まりしている失業も住宅市場のリスクだ。

6月の着工件数は大幅に増えたものの、昨年6月の水準をなお4%下回る。

一戸建て住宅の着工件数は前月比17%増加した。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題: U.S. Home Construction Starts Jumped in June, Matching Estimates(抜粋)、U.S. June Housing Starts Up to 1,186k Annualized; Est. 1,190k(抜粋)