英銀 HSBCホールディングスのグローバル株式業務責任者、ホセイン・ザイミ氏が数週間以内に退職することが事情に詳しい関係者の話で明らかになった。

同関係者は非公開情報を話しているとして匿名を条件に述べた。香港在勤のザイミ氏にコメントを求めたが返答は得られていない。同氏は2017年にグローバル・バンキング・アンド・マーケッツ部門でグローバル株式業務責任者に就いた。

同行株式業務の昨年の業績は調整後の収入が16%減の9億9300万ドル(約1060億円)と、低迷した。HSBCは、新型コロナウイルスまん延の影響で3カ月間中断していた最大3万5000人の人員削減計画を最近になって再開した。

グローバル・バンキング・アンド・マーケッツ部門が主な削減対象との1つだと、事情に詳しい関係者1人が語った。

原題:HSBC Global Head of Equities Exiting as Restructuring Gets Going(抜粋)