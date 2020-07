ＮＹ連銀総裁「ＹＣＣは潜在的手段」－ガイダンス有効でない状況想定

米ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は16日、債券利回りを一定の水準に誘導するイールドカーブ・コントロール(YCC、長短金利操作)について、米金融当局が国民に政策メッセージを十分はっきりと理解してもらっていないと感じるようなケースを例に挙げ、「潜在的手段として考えているが、必ずしも特定の状況に対する手段と考えているわけではない」と語った。

ウィリアムズ総裁はヤフー・ファイナンスとのインタビューで、「フォワードガイダンスや他のコミュニケーションがわれわれが望むほど有効でないと気付く状況」で「恐らく最適だろう」との考えを明らかにした。

同総裁は「今はリフトオフや正常化、それら全ての言葉について考えるべき時期ではない」と発言。連邦準備制度の現在の政策ガイダンスは「われわれにとってうまく機能している」との認識を示し、それをどう修正すべきか「ある程度考える時間がある」と述べた。

