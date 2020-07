中国株が失速、下げ幅拡大－貴州茅台酒の売り膨らむ

中国株の勢いが失速しつつある。米中関係の緊張化に加え、中国人民銀行(中央銀行)の流動性に対する 慎重姿勢や6月の小売売上高減少が新たな売り要因となっている。

CSI300指数は16日午後に下げ足を速め、いったん4.9%安となる場面もあり、3日続落となる方向。個人投資家に人気の酒造会社、 貴州茅台酒は一時8.7%下げた。

共産党の機関紙、人民日報はソーシャルメディアの「微信(ウィーチャット)」で、貴州茅台酒の商品が汚職事件によく登場し、その高価な値段を踏まえれば、賄賂として使われていると指摘した。

群益証券の顧向君アナリストはこの投稿が「センチメントを悪化させ、貴州茅台酒株がこれまで大きく上昇してきたことから利益を確定するさらなる理由」となったと指摘した。

深圳証券取引所のスタートアップ向け市場「創業板(チャイネクスト)」の指標、創業板指数は一時6.2%安。

招銀国際証券の蘇沛豊ストラテジストは6月の小売売上高が予想外の減少で、一部の消費銘柄に対する地合を損ねた」と指摘。また、「経済の安定化は金融緩和の規模が見込まれるより小さくなる可能性を意味している。相場上昇の重要な理由の1つは潤沢な流動性だ」と述べた。

中国国家統計局が16日発表した4-6月の国内総生産(GDP)は前年同期比3.2%増。エコノミスト予想中央値は2.4%増。1-3月は6.8%減と記録的な落ち込みだった。

6月の小売売上高は前年同月比1.8%減。市場では0.5%増と見込まれていた。

