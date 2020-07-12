【外国株動意銘柄】テスラ、ギリアド、テンセント、ネットフリックス

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【外国株動意銘柄】テスラ、ギリアド、テンセント、ネットフリックスBloomberg News
主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。
- ウォール街の著名投資家、ダイキンやアリババなど選好－バロンズ
- ウィーワーク、21年にキャッシュフロー黒字化－会長がＦＴに語る
- ネットフリックス目標株価、ゴールドマンがウォール街最高に引き上げ
- ナバロ氏、ティックトックとウィーチャットへの対応強化を予想
- テスラ、「モデルＹ」を3000ドル値下げ－投入からわずか数カ月
- マスク氏資産、テスラ株急伸でバフェット氏抜く－ビリオネア指数７位
- ＵＢＳ、プライベート・マーケッツ幹部が退社－富裕層サービスに打撃
- ギリアドのレムデシビル、新型コロナ患者死亡率62％下げる可能性
- 中国ＣＡＴＬ、ホンダとバッテリー開発で関係強化へ
- カリフォルニア州、グーグルへの反トラスト法調査開始－ポリティコ
- 中国テンセントが楽遊科技の買収に向け協議、ソニーと競合か－関係者
- 独コメルツ銀、法人銀行業務で1000人を削減へ－ハンデルスブラット
- ＴＳＭＣ：２Ｑ売上高、市場予想とほぼ一致
- テスラ株の空売り残高が増加、史上初の200億ドル台に近づく－Ｓ３
- ティックトックが企業構造の変更を検討、中国から距離置く－関係者
- ワイヤーカード・バンクに関心、ドイツ銀など18のグループ－関係者
- バイエル、避妊器具巡る苦情ＦＤＡに報告せず－損賠訴訟の原告弁護士
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これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。