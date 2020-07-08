英国、総額300億ポンドの景気支援策を発表－雇用維持の企業に報奨金

スナク英財務相は８日、新型コロナウイルス感染拡大で打撃を受けた国内経済をてこ入れするため、大胆な景気支援計画を発表した。不動産購入や外食時の減税、雇用を保持した企業への新たな報奨金などを打ち出した。

スナク財務相は下院での演説で、「英国は甚大な経済的困難に直面している」と述べ、「英国経済はわずか２カ月で25％縮小した。成長させるのに18年かかった規模に匹敵する」と指摘。従業員の雇用を維持する企業を支持するとともに、雇用を守り家計に信頼感を与えるためには何でもすると約束した。

財務相が打ち出したパッケージは総額300億ポンド（約４兆500億円）規模。来年３月31日まで印紙税の免除対象とする不動産購入価格の上限を50万ポンドに引き上げるほか、レストランやホテル、観光施設での付加価値税（ＶＡＴ）を向こう６カ月間は20％から５％に引き下げる措置などが盛り込まれている。

さらに一時帰休の従業員の職場復帰を確実にするため90億ポンド規模の報奨金制度を設定。雇用主が一時帰休させている従業員を復帰させ、来年１月末まで継続して雇用する場合、雇用主に対して復帰した従業員１人につき1000ポンドを支給する。

与党・保守党内からも債務増大の回避を求める声が出たが、スナク財務相は政治的なイデオロギーで気後れすることはないと述べ、「問題が生じれば、それに立ち向かう。支援が正当であれば、提供する。課題が持ち上がれば、乗り越えていく」と表明した。

Name Cost Job Retention Bonus Up to 9.4 billion pounds Kickstart Program 2.1 billion pounds Boosting work-searches, skills and apprenticeships 1.6 billion pounds VAT cut for hospitality 4.1 billion pounds Eating out vouchers 0.5 billion pounds Infrastructure spending 5.6 billion pounds Public sector de-carbonization 1.1 billion pounds Green homes grant 2 billion pounds Stamp duty cut 3.8 billion pounds Total Up to 30 billion pounds

原題： Sunak Announces 30 Billion-Pound Plan to Save U.K. Economy（抜粋）