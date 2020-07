英政府は、2016-19年に国際貿易相を務めた与党・保守党のリアム・フォックス議員を世界貿易機関(WTO)の事務局長に推薦する計画だと、事情に詳しい関係者が明らかにした。

立候補の締め切りは8日で、少なくとも6人が名乗りを挙げている。現職のアゼベド事務局長は8月末に退任する。

