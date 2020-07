Photographer: Gabby Jones/Bloomberg Photographer: Gabby Jones/Bloomberg

ポンぺオ米国務長官は6日、米政府が短編動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」の使用禁止を検討していることを明らかにした。

FOXニュースの司会者ローラ・イングラハム氏が、ティックトックを含む約60の中国製アプリを禁止した最近のインドの動きに関連し、トランプ政権も米国でのティックトック禁止を検討するかとの質問したのに対し、ポンペオ国務長官は「われわれはもちろんそれを検討している」と語った。

原題: TikTok Touts U.S. Ties After Pompeo Threatens to Ban Social App、TikTok Responds to Pompeo’s Comments on Possible Ban: The Verge(抜粋)