中国の外貨準備高は6月も増え、3カ月連続の増加となった。資本流出圧力が引き続き抑制されていることを示唆している。

中国人民銀行(中央銀行)が7日発表した6月末時点の外貨準備高は3兆1120億ドル(約335兆円)。前月末は3兆1020億ドルだった。

ブルームバーグが実施したエコノミスト調査の中央値では、3兆1190億ドルと見込まれていた。

国家外為管理局(SAFE)は同日の 声明で、「ドル安と主要経済圏の資産価格上昇が外貨準備の規模を押し上げた」とコメントした。

