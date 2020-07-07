ドイツ、５月鉱工業生産は予想下回る伸び－回復の長い道のり示唆

ドイツの鉱工業生産は５月、アナリスト予想を下回る伸びにとどまった。新型コロナウイルス感染拡大に伴うロックダウン（都市封鎖）から立ち直る中で欧州経済が直面する困難が浮き彫りになった。

ドイツ連邦統計局が７日発表した５月の鉱工業生産指数は前月比7.8％上昇。予想は11.1％上昇だった。前年同月比では19.3％低下（予想は16.9％低下）した。ドイツは５月、新型コロナ封じ込めに向けた大半の規制を解除した。

５月の回復は製造業が主導。投資財が急増した。ただ、経済省によれば、生産能力は依然として十分には活用されていない状態だという。

原題： German Industry Rebounds From Virus Nadir Facing Long Road Ahead、German May Ind. Production Rises 7.8% M/m; Est. +11.1% M/m（抜粋）