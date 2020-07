屋上太陽光発電設備の大手設置業者である米 サンランは6日、同業の米 ビビント・ソーラーを買収することで合意したと発表した。企業価値(EV)を32億ドル(約3400億円)と評価する株式交換での買収となる。

両社の発表資料によると、ビビントの普通株式1株につき、サンランの普通株式0.55株が割り当てられる。規制当局の承認を前提に今年第4四半期の買収手続き完了を見込んでいる。

原題:Rooftop Solar Giant Sunrun Buys Rival Vivint in $3 Billion Deal; Sunrun Plans to Buy Vivint Solar for Enterprise Value $3.2b (1)(抜粋)