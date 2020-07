７月６日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎米国市況:ナスダック最高値更新、世界株高引き継ぐ-ドル続落

6日の米株式相場は続伸。テクノロジー株が買われナスダック総合指数が過去最高値を更新した。ドルと米国債は下落。

米国株は続伸、ナスダック最高値-アマゾンやテスラが高い

米国債は下落、10年債利回り0.68%

ドル続落、株高・債券安の中-円は1週間ぶり高値

NY原油先物は小反落、夏季需要の低迷見通しで

NY金先物は小幅続伸、1793.50ドル

S&P500種株価指数は5営業日続伸、昨年12月以来最長の上昇局面となった。アマゾン・ドット・コムは上場後初めて3000ドルの大台を 突破。テスラ株は勢いが止まらず、ここ5営業日の上昇率は40%余りに達した。この日は欧州や、中国をはじめとする新興国でも株価が大きく上昇した。

S&P500種は前営業日比1.6%高の3179.72。ダウ工業株30種平均は459.67ドル(1.8%)高の26287.03ドル。ナスダック総合は2.2%上昇。ニューヨーク時間午後4時59分現在、米10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の0.68%。

エセックス・インベストメント・マネジメントのナンシー・プリアル共同最高経営責任者は、「米経済が不振ながらも、3月や4月に考えられていたほど悪くないと投資家らは気付いた」とコメント。「広範な企業で予想を上回る業績がかなり幅広く示される可能性があると、市場は感じ始めている」と語った。

外国為替市場では、米株高・債券安となる中でドルが主要10通貨の全てに対し下落。円は対ドルで1週間ぶりの高値となった。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3%低下。ドルは対円で0.2%安の1ドル=107円35銭。ユーロは対ドルで0.5%高の1ユーロ=1.1309ドル。

ニューヨーク原油先物相場は小反落。夏季のガソリン需要が低迷するとの懸念から売りが優勢になった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物8月限は2セント(0.1%)安の1バレル=40.63ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント9月限は30セント安の43.10ドル。

ニューヨーク金先物相場は小幅続伸。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は0.2%高の1オンス=1793.50ドルで終了した。

原題: U.S. Stocks Climb, Sending Nasdaq to Record High: Markets Wrap(抜粋)

Dollar Heads for Worst Run in a Month; Yen Advances: Inside-10(抜粋)

Crude Slips in the U.S. With Bleak Summer Demand Outlook(抜粋)

Gold Rush Takes Hold With 15 Straight Weeks of Inflows for ETF(抜粋)

◎欧州市況:株上昇、1カ月ぶり高値-イタリア債は上げ幅縮小

6日の欧州株は上昇。世界的な金融、財政支援策がリスク資産の買い意欲を促すとの楽観が広がった。

ストックス欧州600指数は1.6%上昇し、6月8日以来の高値で引けた。シクリカル銘柄や、自動車や銀行といった景気の変動を受けやすい銘柄が上げを主導した。テクノロジー株も堅調だった。

JPモルガン・チェースのニコラオス・パニギリツオグル氏によると、債務拡大を支えるために極めて緩和的な金融政策が長期にわたり必要になることで、流動性とともに世界の株式・債券相場が押し上げられる見通しだと指摘した。

欧州債はイタリア債が上げ幅を縮小。ドイツ債はほぼ変わらず。一時、逃避需要の買いが巻き戻されて下げていた。

イタリア債とドイツ債のイールドスプレッドは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)縮小して167bp。複数のストラテジストはイタリアが7日にシンジケート団を組成し、8日に7年債を売り出すと予測している。

ドイツ債は総じてほぼ横ばいとなった。10年債のパフォーマンスは米国債を3bpアウトパフォームした。英国債は中期債中心に小幅安となった。

ドイツ10年債利回りは変わらずのマイナス0.43%。フランス10年債利回りは1bp下げてマイナス0.12%。イタリア10年債利回りは2bp下げて1.24%。

原題:European Stocks Rise to Month High on Policy Support Optimism(抜粋)

Italy Bonds Pare Gain, Bunds Steady; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)