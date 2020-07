米軍は「ロナルド・レーガン」と「ニミッツ」の空母2隻を軍事演習のため南シナ海に派遣した。南シナ海では中国も、1日から5日までの予定で軍事演習を行っている。

米海軍は電子メールで配布した声明で、演習は「自由で開かれたインド太平洋を支援するため、南シナ海の国際海域」で実施されると説明した。具体的な位置には言及していない。CNNは、領有権が争われている島々の付近で演習が行われることはないと伝えた。

米国務省は2日、中国の軍事演習に対して「南シナ海の状況をさらに不安定にする」と懸念を表明。中国政府はこれに対し、中国と東南アジア諸国との間に不和の種をまこうとしていると間接的に米国を批判した。

