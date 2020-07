3日の中国株式相場は上昇。CSI300指数が終値ベースで5年ぶりの高値となった。

上海・深圳上場株に連動するCSI300指数は前日比1.9%高の4419.60で引けた。上海総合指数は2%高の3152.81。両指数ともに4日続伸で今週を終えた。

CSI300指数の年初来上昇率は7.9%と、世界の主な株価指数の中でもトップクラス。

原題:Shanghai Composite Index Rises 2%; Led by Conglomerate Sector、 Chinese Stocks at Five-Year High Are Only Just Getting Started(抜粋)