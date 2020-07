トランプ氏、米雇用統計は経済の「強力な盛り返し」を証明

トランプ米大統領は6月の 非農業部門雇用者数が市場予想を上回る増加となったことを受け、新型コロナウイルスの感染拡大によって損なわれた景気の力強い回復を示していると述べた。ただ、米国の一部では新型コロナの新規感染者数が急増している。

トランプ氏は2日、ホワイトハウスで開いた記者会見で「今日の(統計)発表は米国経済が強力に盛り返していることを証明している」と主張した。

政権の新型コロナ対応を自賛、「素晴らしい」第3四半期を予測し、自らの選挙戦にも有利に働くことに期待を寄せた。「大統領選挙の直前にその数字が明らかになるのは良いことだ」と、トランプ氏は述べた。

また、ムニューシン財務長官は記者団に対し、次回の新型コロナウイルス救済パッケージで追加の現金支給を検討する考えを明らかにした。「追加で直接の現金支給が必要なのかどうか、政府は真剣に検討する」と語った。

