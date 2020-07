米国家経済会議(NEC)のクドロー委員長は、「米政府は中国に対して強い不満を抱いている。特に軍事や国家安全保障、一部の機密性の高いテクノロジーに関して、輸出規制を講じる意向だ」とFOXビジネスネットワークで話した。

米国が強く不満に思っているのは、政府、民間企業に対する中国の「ハッキング」だとクドロー氏

クドロー氏:貿易合意は進められている

夏にワシントンで開かれる主要7カ国(G7)会合では、中国が中心議題として前面に押し出されるだろう-クドロー氏

原題:Kudlow Says U.S. Unhappy With China (Correct)(抜粋)