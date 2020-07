トランプ米大統領はFOXビジネスとのインタビューで、新型コロナウイルスを巡る次の経済対策で国民に追加の現金給付を行うことを支持すると述べた。

インタビューの抜粋によると、トランプ大統領は民主党案よりも多い給付額を支持すると語った。

原題:

Trump Says He Backs More Aid for Individuals in Next Legislation(抜粋)