ソフトバンクグループが支援する米保険スタートアップのレモネードは、1100万株の新規株式公開(IPO)価格を1株29ドルと確認した。

IPO引受業者に対し、普通株最大165万株をIPO価格で追加購入できる30日間のオプションも付与した。

原題:Lemonade Confirms Pricing of IPO of 11m Shares at $29/Shr、SoftBank-Backed Lemonade Said to Raise $319m in Above Range IPO(抜粋)