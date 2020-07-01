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【外国株動意銘柄】アップル、ファイザー、テスラ、ＧＭ、イノビオ

Bloomberg News

主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。

  • 新型コロナワクチン、７－９月に大量のデータ公表
  • イノビオに初の「売り」投資判断－コロナワクチンの競争で
  • 日立、ＡＢＢの電力システム事業買収を完了－株式の80.1％取得
  • ソフトバンクＧ、ワイヤーカードとの提携打ち切りを模索－ＤＪ
  • アップルが米国でさらに店舗閉鎖、計77に－コロナ感染者急増で
  • 米自動車販売、軒並み大幅減少－ＧＭとＦＣＡは予想ほど悪化せず
  • ファイザーと独バイオＮテック、新型コロナワクチン治験で好結果
  • ヴァージンアトランティック、デービッドソンの救済策に関心－関係者
  • メーシーズ:１Ｑ売上高30.2億ドル、前年同期比-45%
  • カプリ:４Ｑ調整後１株利益11セント、市場予想15セント
  • ピザハット運営の米ＮＰＣ、連邦破産法11条の適用申請－テキサスで
  • テスラの４－６月納車見通しが改善－米工場再開、上海新工場も寄与
  • テスラ、マスク氏に手数料約100万ドル－取締役の賠償責任保険を提供
  • ワイヤーカードの資産に世界の投資家が関心－管財人
  • ワイヤーカード従業員に６月の給料支給されず、破綻受け－関係者
  • アップルがゲームサービスの戦略変更、つなぎ留め重視－関係者
  • ゴールドマン、「背水の陣」で強まる圧力に対応へ－メイヨー氏
  • ボーイングの情報提供不十分、事故関連の制御システム巡り－報告書

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