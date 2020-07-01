【外国株動意銘柄】アップル、ファイザー、テスラ、ＧＭ、イノビオ

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【外国株動意銘柄】アップル、ファイザー、テスラ、ＧＭ、イノビオBloomberg News
主な外国株個別銘柄ニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンク箇所をクリックしてください。
- 新型コロナワクチン、７－９月に大量のデータ公表
- イノビオに初の「売り」投資判断－コロナワクチンの競争で
- 日立、ＡＢＢの電力システム事業買収を完了－株式の80.1％取得
- ソフトバンクＧ、ワイヤーカードとの提携打ち切りを模索－ＤＪ
- アップルが米国でさらに店舗閉鎖、計77に－コロナ感染者急増で
- 米自動車販売、軒並み大幅減少－ＧＭとＦＣＡは予想ほど悪化せず
- ファイザーと独バイオＮテック、新型コロナワクチン治験で好結果
- ヴァージンアトランティック、デービッドソンの救済策に関心－関係者
- メーシーズ:１Ｑ売上高30.2億ドル、前年同期比-45%
- カプリ:４Ｑ調整後１株利益11セント、市場予想15セント
- ピザハット運営の米ＮＰＣ、連邦破産法11条の適用申請－テキサスで
- テスラの４－６月納車見通しが改善－米工場再開、上海新工場も寄与
- テスラ、マスク氏に手数料約100万ドル－取締役の賠償責任保険を提供
- ワイヤーカードの資産に世界の投資家が関心－管財人
- ワイヤーカード従業員に６月の給料支給されず、破綻受け－関係者
- アップルがゲームサービスの戦略変更、つなぎ留め重視－関係者
- ゴールドマン、「背水の陣」で強まる圧力に対応へ－メイヨー氏
- ボーイングの情報提供不十分、事故関連の制御システム巡り－報告書
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これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。