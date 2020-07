5月の米建設支出は前月比2.1%減少した。4月は同3.5%減(速報値2.9%減)に下方修正された。

5月は民間部門が3.3%減少し、公共部門が1.2%増加した。

原題:

U.S. May Construction Spending Fell 2.1%; Est. Up 1.0%(抜粋)