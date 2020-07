ラーブ英外相は1日、中国が制定した香港国家安全維持法について、香港の自治に明らかに反するものだとの見解を示した。

一国二制度方式による香港返還を定めた「中英共同宣言に対する明白かつ深刻な違反だ」と言明した。英プレス・アソシエーション(PA)が記者団に語ったラーブ外相の発言を引用した。

原題:U.K. Says China Law on Hong Kong Violation of Joint Treaty: PA(抜粋)