ミュンヘンの検察当局は、破産手続きを申請しているオンライン決済会社 ワイヤーカードの本社を含む5つのオフィスを捜索した。当局が1日、電子メールで発表した。

検察は所在不明の現金19億ユーロ(約2300億円)について捜査している。これに絡み、マーカス・ブラウン前最高経営責任者(CEO)が先週逮捕され、不正会計と市場操作の疑いが持たれている。

