ドイツ失業者、６月は6.9万人増－Ｉｆｏは鈍い景気回復を警戒

ドイツの失業者は6月に増加した。同国のIfo経済研究所によると、新型コロナウイルス禍からの経済的回復は予想以上に遅いペースとなる恐れがある。

ドイツ連邦雇用庁が1日発表した6月の失業者数は、前月から季節調整済みで6万9000人増加。4-6月(第2四半期)では67万8000人が職を失い、全体の失業者数は300万人弱と、2011年以来の高水準に迫った。

Ifoは第2四半期のドイツ経済が11.9%の縮小、2020年通年では6.7%の縮小と予想。来年は6.4%のプラス成長を見込むが、5週間前に発表された従来予想の10%強から下方修正された。

