【米中ウオッチ】香港の転換点、トランプ氏の怒り増大、ファーウェイ

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【米中ウオッチ】香港の転換点、トランプ氏の怒り増大、ファーウェイ岩城伸也
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- 中国、国家安全法は「香港の転換点」－極めて少数の人物対象と主張
- 【新型コロナ】トランプ氏、中国への怒り増大－米一部州の感染増続く
- 米連邦通信委、ファーウェイとＺＴＥを安全保障上の脅威に指定
- 中国、米メディアの支局対象に「制限措置」発表も－環球時報編集長
- 米国の一部は制裁で「行き過ぎ」、中国と香港も相応の措置－中国当局
- ポンペオ米国務長官、中国の香港での行動は世界が無視できないものだ
- 120兆円近い中国４大銀行のドル資金にリスク－米国の対中制裁法案
- 英政府、５Ｇ網からのファーウェイ排除は時間の問題－デジタル相
- ＥＵ、米国在住者の入域禁止を延長－日本や中国など15カ国は許可
- 中国の新型コロナ感染症例、６月30日は３件増－全て北京の国内症例
- 豚インフル、人に感染するウイルス株検出－パンデミックとなる恐れも
- 中国人民銀、小規模企業向け再貸出金利と再割引金利引き下げ－関係者
- テスラの４－６月納車見通しが改善－米工場再開、上海新工場も寄与
- 中国：６月の財新製造業ＰＭＩ指数は51.2－予想50.5
- 台湾、香港市民の就労や投資で規制緩和を検討－金融関係者に狙い
- マカオ、６月のカジノ収入は97％減－過去最大の前年割れ
- 中国外務省：少数民族に対する強制不妊報道は「フェイク」－趙報道官