韓国の輸出、６月は減少ペース鈍化－封鎖措置解除、営業日数も影響か

韓国の６月の輸出は減少ペースが鈍化した。新型コロナウイルス感染拡大で導入されたロックダウン（都市封鎖）の解除を背景に、国外の需要低迷が最悪の状況から脱しつつある兆候が示された。

産業通商資源省の１日の発表によると、輸出は前年同月比11％減少。４月と５月はそれぞれ20％を上回る落ち込みを示していた。ただ今年６月の営業日数は前年同月より多かったため、輸出の弱さが幾分隠された可能性はある。エコノミスト予想は9.1％減だった。

韓国最大の輸出市場である中国向けは9.5％増加。一方、米国向けは8.3％減、欧州連合（ＥＵ）向けは17％減少した。

品目別では自動車が33％、石油化学製品が12％、携帯電話などのワイヤレス製品が12％、それぞれ減少。半導体は前年同期比でほぼ変わらず。コンピューターは92％増加した。

原題： Korea’s Export Slump Eases on More Work Days, Lockdown Lifts (2)、S. Korea June Semiconductor Exports -0.03% Y/y; By Commodity（抜粋）