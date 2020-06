ギリアド、レムデシビルの価格2340ドルに設定－５日間の治療で

Photographer: David Paul Morris/Bloomberg Photographer: David Paul Morris/Bloomberg

米製薬会社 ギリアド・サイエンシズは29日、新型コロナウイルス感染症(COVID19)治療薬レムデシビルについて、米国および他の先進国政府への販売価格を1バイアル当たり390ドル(約4万1800円)とすると発表した。

一般的な治療法とされる5日間のコースの価格は約2340ドルになるという。価格交渉を国ごとに行い提供が遅れる事態を避けるため、全世界で一律の価格設定にすると同社は説明した。

390ドルは政府・公共機関向けの価格で、供給ひっ迫が緩和された後は通常の流通経路を通じて販売し、米国の民間医療保険会社向けの価格は1バイアル当たり520ドルになる。米国では9月末まで配布を管理することで保健福祉省と合意したという。

ギリアドは6月末までレムデシビルを無償で提供すると約束し、その後の価格が議論されていた。今後のCOVID19治療薬の価格の前例ともなるため、同社の決定が及ぼす影響は大きい。

米保健福祉省の電子メールでの発表によれば、同省は9月末まで米国の病院に配布するために50万コース以上のレムデシビルを確保した。ギリアドが見込む生産量の7月分全て、8月分と9月分の9割を占める計算になる。病院が支払うのは1コース当たり3200ドル未満になるという。

