ＥＵ、ドイツのワイヤーカード監督で市場監督機構に調査要請へ－ＦＴ

欧州連合(EU)の行政執行機関である欧州委員会は、ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)によるオンライン決済会社ワイヤーカードの監督に不備がなかったか欧州証券市場監督機構(ESMA)に調査を求める方針だ。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。

同紙によれば、欧州委で金融サービス政策を担当するドムブロフスキス副委員長は、今回のフィンテック企業の破綻が、EUに対する投資家の信頼を危険にさらすと警告。BaFinのワイヤーカードへの対応を評価・検証するようESMAに書面で要請し、7月半ばまでに回答を求めると語った。

ドムブロフスキス氏はFTに対し、ESMAの予備的調査の結果、BaFinのEU会計報告ルール順守に不備が見つかれば、「EU法違反」で正式調査の実施をEUとして準備する必要があるとの見解を示した。

原題:EU to Call for Probe Into Germany’s BaFin Over Wirecard, FT Says(抜粋)