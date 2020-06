英国際貿易相、米国に追加関税の検討中止を要求－貿易協定急がない

英国のトラス国際貿易相は24日、米国が欧州諸国と英国に新たな関税の賦課を 検討していることを受け、「英国製品にこれ以上の関税を賦課しないよう米国に強く求める」と述べた。

トラス氏は下院の小委員会で、「欧州連合(EU)と米国の関税合戦は大西洋をまたぐ双方の企業に打撃を与えているだけだ。これ以上、こうした恣意(しい)的な関税は望まない」と発言した。

同氏は米国との貿易協定を急がない考えを示し、「期限はない。英国は自国の利益を厳しく主張していく。米国は自由貿易協定や低関税についてもっともらしいことを言うが、現実は多くの英国製品が不当に米市場から排除されている」と主張した。

日本との貿易協定についても、英国の利益にかなわないのであれば受け入れることはないと表明した。

