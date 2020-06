英銀ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ(RBS)は海外の投資銀行事業で大幅な再編を開始し、米国ではフルタイム従業員のほぼ4分の1を削減する見込みだと、ロイター通信が事情に詳しい匿名の関係者2人の話を基に報じた。

ロイターによると、同行はコネティカット州スタンフォードにある米本部で80-90人を減らす方針。ナットウェスト・マーケッツ部門の英国外従業員数を20-30%程度減らす広範な計画の第一歩として位置づけるという。エコノミストや金利トレーダー、クレジットトレーダーらが削減の対象となる。

ナットウェスト・マーケッツの広報担当者はロイターに対し「2月に発表した複数年にまたがる計画に沿って、安定し一貫した収入が得られる分野と中核顧客層に再集中していく取り組みを進める」と説明した。

原題:

RBS to Cut Around a Quarter of Full-Time U.S. Jobs: Reuters(抜粋)