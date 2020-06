ＥＣＢレーン氏､回復に期待し過ぎるな-ヘリコプターマネー効果に疑問

欧州中央銀行(ECB)のチーフエコノミストを務めるレーン理事は24日、ユーロ圏経済が新型コロナウイルス不況から回復する初期の兆候が見られるが、期待し過ぎるのは禁物だとくぎを刺した。

同氏はウェブセミナーで、経済を再開させたことで短期的にはさまざまな成長指標に大きな改善が見られる公算が大きいが、縮小の度合いがあまりに大きかったので、経済活動全体としては危機前を大きく下回る水準にとどまるだろうと指摘。ここ数週間の回復は必ずしも今後のペースと堅調さの指針にはならないかもしれないと分析した。

家計と企業の支出計画が完全に動き出すには景気と公衆衛生の状態が持続的に改善する必要があるとの見方を示した。

また、低金利と潤沢な流動性という現在の環境の中で、いわゆるヘリコプターマネーの効果は実際にはそれほど大きくないかもしれないとも述べた。ヘリコプターマネーの恩恵についての議論は「今後も続くもので、現在の環境でのその追加刺激効果には疑問がある」と語った。

パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)は「一時的な」措置として導入されたと言明。「危機が終われば、追加的な介入のレベルは終了する」とし、「無期限ではない」と付け加えた。

原題:ECB’s Lane: Initial Rebound Signs May Not Be Good Recovery Guide、ECB’s Lane: Extra Gain From Helicopter Money Open for Dispute(抜粋)