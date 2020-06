タイ銀行(中央銀行)は24日、政策金利を過去最低の0.5%に据え置いた。新型コロナウイルスの感染拡大を受けここ数十年で最悪の低迷に向かいつつある経済を支える。

金利据え置きは全会一致の決定。ブルームバーグがエコノミスト26人を対象に実施した調査では、22人が据え置きを予想していた。タイ中銀は今年に入り 3回利下げを実施した。

タイ中銀がバンコクでの記者会見で発表した最新のマクロ経済見通しによれば、今年の国内総生産(GDP)は8.1%減少する見込み。従来予想は5.3%減だった。

