ＰＩＭＣＯのローマン氏、米物価上昇は数年にわたり低水準にとどまる

米パシフィック・インベストメント・マネジメント（ ＰＩＭＣＯ）のエマニュエル・ローマン最高経営責任者（ＣＥＯ）は23日、米国の物価は再び緩やかに上昇する可能性が高く、米金融当局は長期にわたって利上げを見送るだろうと指摘した。

オンラインで開かれたイベント「ブルームバーグ・インベスト・グローバル」でローマン氏は物価について、向こう２、３年は2.3－2.4％の上昇になる見込みだと発言。金融当局は過去の利上げから教訓を得ており、再び市場の「タントラム（かんしゃく）」を招きたくないだろうと述べた。

「われわれの記憶にあるインフレの日々は過ぎ去った」とし、「金融当局が利上げに動くことは長期間ないと考えられる」と語った。

ＰＩＭＣＯのエマニュエル・ローマン最高経営責任者（ＣＥＯ） （出典：ブルームバーグ）

原題：

Pimco’s Roman Sees U.S. Inflation Remaining Low for Years (1)（抜粋）