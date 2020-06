ニュージーランド(NZ)準備銀行(中央銀行)は24日、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレート(OCR)を過去最低の0.25%に据え置くことを決定した。量的緩和策として導入した「大規模資産購入プログラム(LSAP)」の規模も600億NZドルのまま維持した。

ブルームバーグが調査したエコノミスト全員が政策金利の据え置きを予想していた。

NZ中銀は声明で、「金融政策委員会(MPC)は必要に応じて、追加刺激を提供する用意がある。LSAPプログラム拡大の可能性に加え、政策委は必要に応じて追加的な金融政策手段の活用を引き続き準備する」と表明した。

