米株価指数先物が下げ解消、ナバロ氏が発言について説明後

Photographer: Michael Nagle/Bloomberg Photographer: Michael Nagle/Bloomberg

ナバロ米大統領補佐官の米中貿易合意は「終わった」とする発言を受けて23日午前下落した米株価指数先物や人民元は、同補佐官が中国に関するコメントは文脈から大きく外れて捉えられたと説明したことで持ち直した。

S&P500種株価指数先物は東京時間午前11時25分現在0.1%高。一時は1.6%下落した。オフショア人民元は一時0.4%下げていたが、ほぼ変わらずとなった。

ナバロ氏は米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)に対し、自身の米中貿易合意に関する発言には文字通りの意味はなく、より幅広い観点から「信頼」について強調したものだったと説明した。また、 声明で中国との第1段階合意は「なお有効だ」とも述べた。また、トランプ大統領は「中国との貿易合意は全く損なわれていない。中国が今後も合意の条件を満たすよう望んでいる」とツイートした。

