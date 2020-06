ムニューシン米財務長官は22日、中国との通商関係について、「われわれがデカップリング(分断)する時が来るかもしれない」と語った。

同長官はFOXビジネスに対し、「それは大統領が検討する可能性のある問題だ」と説明した。

原題:Mnuchin Says There May Be a Time When U.S. Decouples From China(抜粋)