デルタ航空は米ワシントン州シアトルと中国の上海浦東国際空港の間を、韓国のソウル・仁川経由で結ぶ路線を25日に再開させると発表した。運航は週2便。

7月以降はシアトル-仁川-上海浦東、米デトロイト-仁川-上海浦東の路線を週1便ずつ運航する。

デルタは、新型コロナウイルス感染拡大を受けて米中間の運航が停止されて以来、両国をつなぐ便を再開させた米航空会社は同社が初めてだとしている。

原題:

Delta Air to Resume Flights Between U.S. and China June 25 (1)(抜粋)