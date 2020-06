オーストラリア準備銀行(中央銀行)のロウ総裁は22日、金利が現行水準に何年もとどまる可能性が高いとの見通しを示した。今の金融政策の枠組みを変更する理由は豪中銀にはなく、追求する目標に関わらず、金利は低くなる公算が大きいとオーストラリア国立大学のフォーラムで語った。

労働市場は失業率で測るよりも複雑であり、失業率の数字に目標を設定しても意味がない

豪ドルが今の水準で過大評価されているとは認識し難いが、豪ドル安は物価の押し上げに役立つだろう

原題:RBA Lowe Sees Interest Rates Likely at Current Levels for Years(抜粋)