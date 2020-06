中国の華為技術( ファーウェイ)は今週、英国内に4億ポンド(約530億円)規模の研究開発(R&D)センターを建設する許可を英政府から得る見込みだと英紙サンデー・タイムズが報じた。

同紙によれば、このR&Dセンターはケンブリッジ近郊に建設され、ブロードバンド向け半導体の研究開発に焦点を絞る。同センターの立地場所は、半導体企業アーム・ホールディングスから車で15分。

英国のセキュリティー当局は以前、国内の通信会社に対しファーウェイ製品の在庫を積み増すよう指示。米国の新たな制裁により供給が混乱する場合に備え、十分な在庫の確保を求めていた。

原題:Huawei to Get Planning Permission for U.K. R&D Site: Times(抜粋)