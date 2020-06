ロシア中銀、政策金利を１ポイント引き下げ－追加利下げも示唆

ロシア中央銀行は19日、政策金利の引き下げを発表した。深刻なリセッション(景気後退)に向かう経済をてこ入れするため、5年間で最大の利下げに踏み切るとともに追加利下げも示唆した。

ロシア中銀は政策金利の1週間物レポ金利を4.5%と、これまでの5.5%から1ポイント引き下げ、金融政策の目的をインフレコントロ―ルに変更した2014年後半以降で最低の水準とした。決定はブルームバーグの調査で大半のエコノミストが予想した通りだった。少数はより小幅な利下げを見込んでいた。

中銀は声明で、「状況が基本的な予想に沿って展開すれば、今後数回の政策決定会合で追加利下げの必要性を検討する」と表明した。

2021年のインフレ率は中銀目標の4%を大きく下回るリスクがあると説明。今年4-6月(第2四半期)の国内総生産(GDP)が予想以上に縮小する可能性があるとの見方も示した。通年のGDP成長率はマイナス4~6%を見込む。



