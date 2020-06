中国外務省の趙立堅報道官は北京で18日開いた記者会見で、「米国の内政や選挙に干渉することはない」と述べた。

ボルトン前米大統領補佐官(国家安全保障問題担当)は近く出版するトランプ政権の 暴露本で、トランプ氏が習近平国家主席に米農産物の購入拡大で自らの再選を手助けするよう求めていたことを明かしている。

原題:

China Says It Won’t Interfere in U.S. Election(抜粋)