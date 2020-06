中国外務省は18日、トランプ米大統領の 署名で成立したウイグル人権法に反対するとの声明を発表した。

米国には誤りを是正し、同法を使って中国の利益を損ね、内政に干渉するのをやめるよう求めた。そうしなければ「中国は必ず断固報復する」とした。

外務省は新疆ウイグル自治区の問題は人権や宗教を巡るものではなく、テロ・分裂対策に関する問題だと主張した。

原題:

China Vows to Retaliate if U.S. Uses Uighur Bill to Hurt It(抜粋)