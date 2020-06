トランプ米大統領は17日、ボルトン前大統領補佐官(国家安全保障担当)が出版を予定するホワイトハウス回顧録について、「彼は法を犯した。非常に単純なことだ」とFOXニュースとのインタビューで語った。

トランプ大統領はFOXニュースのショーン・ハニティー氏に対し、「これは高度な機密」だと主張した。新型コロナウイルス感染拡大への中国の対応については、「元々あった場所から出さないようにすべきだった」と述べ、中国がウイルスの拡散を「簡単に」阻止できたとの見解をあらためて示した。

原題:Trump Says Bolton Broke the Law in Publishing Book、Trump Says China Could Have ‘Easily’ Stopped Virus Spread(抜粋)