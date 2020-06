米中の第１段階貿易合意は履行可能－ライトハイザーＵＳＴＲ代表

Photographer: Mario Tama/Getty Images North America Photographer: Mario Tama/Getty Images North America

米通商代表部(USTR)のライトハイザー代表は17日、米中貿易協議の第1段階合意について、「通貨や知的財産など構造的問題が扱われており」、単なる大豆の販売契約以上のものだと述べた。

同代表は下院歳出委員会の公聴会で、サイバーセキュリティーや人権、貿易などの問題で対中関係は一段と複雑になっていると発言。貿易合意の第1段階は履行可能であり、米国は確実に履行する意向だとした。

北米自由貿易協定(NAFTA)に代わる「米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」については、労働条件に関する条項のメキシコの履行が問題になると指摘。違反が認められれば米国は直ちに措置を講じるとし、USMCAの7月1日までの発効を望むと述べた。

原題:

Lighthizer Says U.S. Has an ‘Excellent’ Deal With China(抜粋)