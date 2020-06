中国当局は預金準備率の引き下げを活用し、潤沢な流動性維持に向け再貸付を促す方針だ。中国の李克強首相が主宰した国務院の会議を引用し、中国国営中央テレビ(CCTV)が伝えた。

CCTVによれば、より低い貸出金利の提供と融資の返済繰り延べ、手数料引き下げで企業を支援するため、今年の利益のうち1兆5000億元(約22兆6600億円)相当を犠牲にするよう金融機関に求める。

中国当局は、 2020年の人民銀建て新規融資と経済全体のファイナンス規模の前年比増加を目指すという。電気料金の値下げを含む優遇策を拡充し、企業負担も軽減する。

CCTVによると、国務院の会議は、不良債権処理などで金融機関にさらなる努力を求めた。

原題:China to Use RRR Cut, Relending to Keep Ample Liquidity: CCTV(抜粋)