６月17日の海外株式･債券･為替･商品市場

17日の米株式市場は、S&P500種株価指数が4営業日ぶりに反落。景気対策への期待はあるものの、この日は新型コロナウイルス感染拡大の方が強く意識された。米国債利回りは低下。ドルはほぼ変わらずだった。

S&P500種は日中の大半で上げ下げを繰り返す方向感のない展開となったが、終盤はマイナス圏で推移。エネルギーや不動産、金融が特に下げた。ナスダック総合指数は上昇。アップルやマイクロソフトがけん引した。中国やブラジルなどで新型コロナ感染が拡大し、イランは再びロックダウン(都市封鎖)が必要になる可能性があると警告した。また米テキサス州では入院者の数が急増した。

ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティチュートのシニア世界市場ストラテジスト、サミーア・サマナ氏は「市場は新たな材料を探している」と指摘。「景気対策や経済データ改善を巡る解釈は、材料としての力が弱まりつつあるようだ」と述べた。

S&P500種は前日比0.4%安の3113.49。ダウ工業株30種平均は170.37ドル(0.7%)下落し26119.61ドル。ナスダック総合は0.2%高。米国債市場では、10年債利回りが2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の0.74%。

外国為替市場では円とスイスフランが上昇。新型コロナ感染第2波への懸念から逃避需要が強まった。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.1%未満上昇。ドルは対円で0.3%安の1ドル=107円01銭。ユーロは対ドルで0.2%下げて1ユーロ=1.1244ドル。

ニューヨーク原油先物相場は反落。米エネルギー情報局(EIA)の週間統計で、米国の原油在庫が前週に続いて過去最大を更新したことが示された。ロックダウン緩和で夏場のドライブシーズンに燃料需要が若干回復したことを反映し、ガソリンと留出油の在庫は減少したが、そうした好材料が打ち消された。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物7月限は42セント(1.1%)安の1バレル=37.96ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント8月限は25セント安の1バレル=40.71ドル。

ニューヨーク金先物相場は小幅に反落。景況感の持ち直しが重しとなったが、新型コロナ感染第2波のリスクが意識され、下げ幅を縮小する展開だった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は0.1%安の1オンス=1735.60ドル。

◎欧州市況:株続伸、刺激策に期待-ドイツとイタリア債ほぼ変わらず

17日の欧州株は続伸。経済活動が緩やかに正常化される中で、域内では新型コロナウイルスの感染状況が引き続き管理可能であることが統計で示されたため、買いが優勢になった。欧州首脳が復興基金について協議する準備を進めていることも支援材料。

ストックス欧州600指数は0.7%高。ヘルスケア銘柄が最も値上がりした。建設株は米国のインフラ支出計画による追い風を期待して続伸した。

ただ、カウエンのクリス・クルーガー氏は17日のリポートで、そのような米刺激策は来年春まで実施されない可能性が高いと指摘した。他にも新型コロナ救済策や警察改革など審議すべき法案がめじろ押しであることがその理由。

欧州債ではドイツ債とイタリア債がほぼ変わらず。イタリア債とドイツ債のイールドスプレッドは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)拡大して180bp。

ドイツ債は新発10年債入札後に下げを埋めた。米国で確認された新型コロナの感染症例が増加し、ドイツ債に逃避買いが入った。

英国債のイールドカーブはブルフラット化を縮小した。

ドイツ10年債利回りはほぼ変わらずのマイナス0.43%、フランス10年債もほぼ変わらずでマイナス0.05%。イタリア10年債利回りは1bp上げて1.41%。

