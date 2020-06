北朝鮮外務省は声明で、南北共同連絡事務所を爆破するという北朝鮮の決定に対して、欧州連合(EU)はコメントし、「けんかを売った」と指摘した。朝鮮中央通信(KCNA)が声明の内容を伝えた。

声明では、「われわれがEUのたわ言に影響されることはないが、EUの判断力がそれほど低レベルだったとは知らなかった」と指摘した。

また、現在起きている南北関係悪化の背景にある根本的な原因をEUは理解していないと強調。朝鮮半島で和平・信頼関係を構築すべきだとするEUの呼び掛けは「理不尽」かつ「陳腐」だと記した。

原題:North Korea Says EU Calls for Peace With South Are Trite(抜粋)