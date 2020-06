インドのジャイシャンカル外相と中国の王毅外相は17日午後、国境地帯での両国軍の 衝突に関して電話会談を開き、事態をエスカレートさせる行動を起こさないことで合意した。

インド外務省の電話会談後の声明によると、ジャイシャンカル外相は、軍の衝突は「二国間関係に深刻な影響を与える」と警告。会談でこれを「最も強い言葉で抗議」した。全体的な状況について責任ある対応をとること、国境でのにらみ合いを平和的に解決する6月6日に合意した方針を実施に移すことで、両国は一致したとしている。

原題:India Agrees to Not Escalate Border Dispute Matters with China(抜粋)