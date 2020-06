【欧州市況】株続伸、刺激策に期待－ドイツとイタリア債ほぼ変わらず

17日の欧州株は続伸。経済活動が緩やかに正常化される中で、域内では新型コロナウイルスの感染状況が引き続き管理可能であることが統計で示されたため、買いが優勢になった。欧州首脳が復興基金について協議する準備を進めていることも支援材料。

ストックス欧州600指数は0.7%高。ヘルスケア銘柄が最も値上がりした。建設株は米国のインフラ支出計画による追い風を期待して続伸した。

ただ、カウエンのクリス・クルーガー氏は17日のリポートで、そのような米刺激策は来年春まで実施されない可能性が高いと指摘した。他にも新型コロナ救済策や警察改革など審議すべき法案がめじろ押しであることがその理由。

欧州債ではドイツ債とイタリア債がほぼ変わらず。イタリア債とドイツ債のイールドスプレッドは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)拡大して180bp。

ドイツ債は新発10年債入札後に下げを埋めた。米国で確認された新型コロナの感染症例が増加し、ドイツ債に逃避買いが入った。

英国債のイールドカーブはブルフラット化を縮小した。

ドイツ10年債利回りはほぼ変わらずのマイナス0.43%、フランス10年債もほぼ変わらずでマイナス0.05%。イタリア10年債利回りは1bp上げて1.41%。

